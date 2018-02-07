Украинец примерз ногами к крыше дома в Одессе

Сотрудники патрульной полиции Одессы спасли мужчину, который примерз босыми ногами к крыше дома, сообщают правоохранители.

Инцидент произошел поздно вечером 6 февраля. Очевидцы сообщили в полицию, что на крыше одного из частных домов в Суворовском районе Одессы сидит мужчина и просит о помощи. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что мужчина примерз босыми ногами к металлической кровле одноэтажного здания.

После своего спасения мужчина предпочел не раскрывать причину своего пребывания на крыше. Правоохранители отметили, что он был абсолютно трезв, уточняет «Интерфакс».

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и передали сотрудникам медицинской службы, которых вызвали на место происшествия.

Ранее в январе мужчина спас собаку с примерзшим к люку языком в Донецкой области. Для спецоперации по освобождению понадобилось две бутылки теплой воды.