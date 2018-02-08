Нелегалы устроили бунт в красноярском пункте временного содержания

Нелегальные мигранты устроили погром в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Красноярскому краю. Они требовали улучшения условий содержания и скорейшей депортации.

По информации Главного следственного управления СК РФ по региону Ольга Шаманская, инцидент произошел утром 3 февраля. По версии следствия, около 20 мигрантов забаррикадировались в одном из помещений спецприемника, жгли матрацы и разбили несколько камер видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Участники беспорядков доставлены в спецучреждения.

Портал iz.ru писал о том, что прокуратура при проверке в нижегородском центре временного содержания иностранцев выявила нарушения. В медпункте спецприемника отсутствовали лекарственные препараты и медицинские средства, необходимые для оказания неотложной помощи.