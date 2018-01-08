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Отбывающий наказание убийца сбежал из берлинской тюрьмы

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Фото: Global Look Press/Rolf Kremming
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Отбывающий наказание за убийство заключенный сбежал из берлинской тюрьмы Тегель.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на немецкие СМИ, мужчина сорока лет проходил так называемую социальную терапию. У него было право покидать пенитенциарное учреждение на время рабочего дня.

Поздно вечером 6 января он должен был вернуться, однако написал своему опекуну сообщение, в котором сказал, что не собирается возвращаться.

Сотрудник тюрьмы подождал час, после чего поднял по тревоге полицейских, но арестант всё-таки вернулся в тюрьму 7 января около 14:00 по местному времени трезвый. Чем занимался заключенный во время самовольного отсутствия, неизвестно.

Ранее портал iz.ru сообщал, что из-за бунта из бразильской тюрьмы в штате Гояс сбежали более ста заключенных. 

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