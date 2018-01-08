Отбывающий наказание убийца сбежал из берлинской тюрьмы
Отбывающий наказание за убийство заключенный сбежал из берлинской тюрьмы Тегель.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на немецкие СМИ, мужчина сорока лет проходил так называемую социальную терапию. У него было право покидать пенитенциарное учреждение на время рабочего дня.
Поздно вечером 6 января он должен был вернуться, однако написал своему опекуну сообщение, в котором сказал, что не собирается возвращаться.
Сотрудник тюрьмы подождал час, после чего поднял по тревоге полицейских, но арестант всё-таки вернулся в тюрьму 7 января около 14:00 по местному времени трезвый. Чем занимался заключенный во время самовольного отсутствия, неизвестно.
Ранее портал iz.ru сообщал, что из-за бунта из бразильской тюрьмы в штате Гояс сбежали более ста заключенных.