Суд оставил в тюрьме на время следствия каталонского вице-премьера

Верховный суд Испании отклонил апелляцию бывшего зампредседателя правительства Каталонии Ориола Жункераса о его освобождении на время судебного расследования.

Заключенному отказано из-за риска «повторения совершения преступления», говорится в постановлении суда.

Жункерас задержан в начале ноября. Ему предъявлены обвинения в подготовке восстания, организации мятежа и незаконном расходовании государственных средств, сообщает «РИА Новости».

После проведения референдума о независимости Каталонии в отношении 20 местных политиков заведены уголовные дела. Лишь четверо из них содержатся в тюрьме, большинство ожидают окончания расследования на свободе.

Как сообщал iz.ru, в своем новогоднем обращении отставной глава автономии Карлес Пучдемон потребовал от Мадрида восстановить в должностях все каталонское правительство.

1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых проголосовали за отделение региона от Испании. Дальнейшие события можно узнать из тематического сюжета на портале.