Суд арестовал украинского олигарха Мкртчана за мошенничество

Басманный суд Москвы арестовал до 5 апреля гендиректора второй по величине металлургической украинской компании «Индустриальный союз Донбасса» и экс-владельца ФК «Кубань» Олега Мкртчана. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря суда Юнону Царева.

По версии следователей, бизнесмену предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», суть которого пока остается неизвестной.

«Индустриальный союз Донбасса» входит в 40 крупнейших металлургических компаний мира. Ее производственная мощность достигает 10 млн т стали в год.

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