Главврач питерской клиники отделался штрафом за аферу на 11 млн руб.

Петроградский райсуд Санкт-Петербурга огласили приговор главному врачу клиники «Институт экспериментальной медицины» Олегу Цареву и его заму Вячеславу Ироносову за мошенничество с документами. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

По версии следствия, подельники поручали подчиненным изготавливать ложные документы, что клиника оказывала услуги лицам, застрахованным по ОМС. В реальности лечение, проходящее по этим бумагам, не производилось. Всего медучреждение выставило 878 поддельных счетов страховым компаниям на сумму более 11 млн рублей.

Кроме того, Ироносов «устроил» в клинику своего знакомого уборщиком и похитил 200 тыс. рублей, предназначавшиеся фиктивному сотруднику в качестве зарплаты.

В итоге Царев заплатит штраф в 40 тыс. рублей. Его зама приговорили на 2,5 года условно и предъявили гражданский иск на более чем 210 тыс. рублей.

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