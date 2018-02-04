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В США родители убедили сына в смертельной болезни

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Фото: Global Look Press/blickwinkel/W. G. Allgoewer
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Американская полиция задержала семейную пару, которая в целях мошенничества убедила своего 13-летнего сына в том, что он неизлечимо болен раком мозга.

Как пишет Miami Herald со ссылкой на полицию, 47-летний Роберт Лонг и 34-летняя Джинни Айровандо в течение восьми месяцев держали сына в страхе, сообщив ему, что он болен раком. Под предлогом тяжелой болезни мальчика они вымогали деньги у знакомых и даже начали сбор средств на сайте Gofundme.
Более того, 28 декабря мать опубликовала на своей странице в Facebook сообщение, где назвала чудом то, что ее сын еще жив и празднует с ними Рождество.

«Как известно большинству из вас, нам сказали, что случится чудо, если Доусон будет с нами на Рождество. Ну уже три дня прошло с Рождества, и у него всё хорошо», — написала она.

В полицию обратился школьный психолог. Правоохранители в ходе расследования подтвердили, что у мальчика нет опухоли. Родителям предъявили обвинения в насилии над детьми и мошенничестве.

Ранее портал iz.ru сообщал, что две жительницы американского штата Массачусетс изуродовали пятилетнюю девочку, проводя над ней гаитянский ритуал вуду по просьбе матери.

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