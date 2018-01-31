Количество фальшивых купюр в России сократилось на четверть

Объем поддельных купюр в России сократился на четверть в 2017 году. Об этом заявила пресс-служба Центробанк РФ.

Отмечается, что за минувший год количество фальшивых купюр в РФ сократилось до 45 313 штук, а более 50% от них составляют пятитысячные купюры — 26 948 штук.

В 2016 году было выявлено 61 046 штук поддельных денежных знаков Банка России. Таким образом, число подделок в 2017 году снизилось на 25%, пишет ТАСС.

Также, по данным регулятора, количество выявленных поддельных купюр иностранных государств сократилось в 1,7 раза — до 2590 штук. Чаще всего, согласно статистике, подделывают доллары США — 2343 штуки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Гознак представит приложение для проверки подлинности купюр. Видео.