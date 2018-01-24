Российские банки переоборудуют банкоматы под выдачу новых купюр к июлю

Российские банки до начала июля 2018 года завершат переоборудование своих банкоматов под выдачу и прием новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом «Известиям» рассказали в топ-30 кредитных организаций.

Сообщается, что крупнейшие банки закончат переоборудование платежных терминалов уже в январе-феврале, остальные — во II квартале. Это означает, что проблем с новыми купюрами у граждан не будет, отметил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

О сложностях с использованием новых банкнот после их выпуска говорили защитники прав потребителей.

«В СМИ периодически сообщается о случаях отказа потребителям со стороны хозяйствующих субъектов под различными надуманными предлогами в приеме банкнот нового образца», — отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Как пишет служба, такие действия со стороны магазинов незаконны. Сообщается, что за отказ принять новые купюры предпринимателям грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.

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«Владивосток 2000» — во всех банкоматах страны