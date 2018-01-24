«Владивосток 2000» — во всех банкоматах страны

Российские банки до начала июля 2018 года завершат переоборудование своих банкоматов под выдачу и прием новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом «Известиям» рассказали в топ-30 кредитных организаций. Крупнейшие из них закончат процесс уже в январе–феврале, остальные — во II квартале. Это означает, что россияне уже с середины лета смогут полноценно пользоваться новой наличностью.

Крупнейшие кредитные организации завершают переоборудование своих банкоматов и терминалов под выдачу и прием банкнот нового образца. Большинство банков почти готовы к этому. «Известия» опросили топ-30 российских финансовых организаций по активам.

Это означает, что проблем с новыми купюрами у граждан не будет, отметил предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. О сложностях с использованием новых банкнот после их выпуска говорили защитники прав потребителей. Особенно это актуально для сельской местности.

Согласно данным на сайте Центробанка, в России работает 201,7 тыс. банкоматов. Только в Сбербанке эта сеть насчитывает более 71,5 тыс. устройств.

— В январе 2018 года Сбербанк планирует завершить необходимые технические работы по обеспечению приема банкнот номиналом 200 и 2000 рублей на всех устройствах самообслуживания, которые позволяют вносить обновления, — рассказали «Известиям» в банке. — Сбербанк будет осуществлять применение настроек программного обеспечения равномерно по всей территории РФ.

Директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никита Хомутов отметил, что ряд банкоматов кредитной организации уже выдает купюры номиналом 200 и 2000 рублей. При этом в тестовом режиме отрабатываются операции по внесению этих банкнот.

— До конца февраля мы завершим настройки всей сети как по выдаче, так и по приему. Внесение будет доступно в тех устройствах, в которых есть соответствующая техническая возможность, — пояснил Никита Хомутов.

Банк «Открытие» планирует завершить настройку банкоматов до конца февраля, рассказал директор департамента платежных сервисов и систем ФК «Открытие» Александр Дынин.

В пресс-службах Райффайзенбанка и «Уралсиба» отметили, что банки планируют закончить внедрение нового функционала в устройства в течение I квартала 2018 года.

— Полностью оборудование нашего парка устройств для работы с новыми купюрами мы завершим в первой половине 2018 года, — уточнил старший вице-президент, директор департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Валерий Чулков.

Часть банкоматов ВТБ начала принимать и выдавать новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей с 27 декабря 2017 года.

В «Российском капитале» переоборудование банкоматов закончится также во II квартале.

В Центробанке не устанавливали четких сроков по переоборудованию банкоматов. Это небыстрый процесс, рассказал «Известиям» вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов. Переоборудование банкоматов стоит сотни миллионов рублей на весь рынок, оценил он.

Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей 12 октября 2017 года. Массовый выпуск купюр начался в декабре. По закону новые деньги обязательны к приему при осуществлении любых платежей и переводов, а также при наличных расчетах. Но некоторые компании, особенно небольшие магазины, опасаются связываться с малознакомыми банкнотами.

«В СМИ периодически сообщается о случаях отказа потребителям со стороны хозяйствующих субъектов под различными надуманными предлогами в приеме банкнот нового образца», — отмечается на сайте Роспотребнадзора. Такие действия со стороны магазинов незаконны. Как пишет служба, отказ принять новые купюры будет классифицироваться как административное правонарушение, за которое грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.

В ЦБ не уточнили «Известиям», сколько новых денег уже находится на руках у населения.

— Тираж новых банкнот не ограничен, — пояснили в ЦБ. — Они выпускаются в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие купюры банкнотного ряда.

Регулятор предупреждал, что вводить новые купюры будут поэтапно. До октября никаких сведений о внешнем виде банкнот, а также о предусмотренной защите от фальшивомонетчиков нигде не появлялось. На это ЦБ пошел, чтобы мошенники не могли заранее изучить внешний вид купюр в 200 и 2000 рублей.