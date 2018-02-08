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В Кремле заявили, что антикоррупционная кампания не ограничивается Дагестаном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Антикоррупционная кампания не ограничивается географией одного региона и проводится последовательно на всей территории России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что «следственные действия не связаны с политикой, руководствуются только соображениями законности».

Представитель Кремля добавил, что антикоррупционная кампания в Дагестане призвана оградить жителей от коррупционных проявлений и повысить их уровень жизни.

Комментируя реплику журналиста о возможной дестабилизации обстановки в республике после ареста чиновников, Песков отметил, что ставить так вопрос нельзя.

«Я не думаю, что можно таким образом ставить вопрос, потому что антикоррупционная кампания наоборот призвана оградить жителей от коррупционных проявлений и поднять их жизненный уровень», — сказал он.

В понедельник, 5 февраля, в Дагестане были задержаны временно исполняющие обязанности председателя правительства республики Абдусамад Гамидов и вице-премьера Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов, их доставили на допрос в Москву. Следователи подозревают их в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ.

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