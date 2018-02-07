СК опубликовал новое видео обысков в домах дагестанских чиновников

Следственный комитет России обнародовал новые кадры обысков, которые прошли у задержанных дагестанских чиновников.

На видеозаписи запечатлены интерьеры одного из домов, а также обнаруженные пистолеты и автоматы.

В понедельник, 5 февраля, в Дагестане были задержаны врио председателя правительства республики Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов, их доставили на допрос в Москву. Следователи подозревают их в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ.

Во вторник Басманный суд Москвы арестовал Гамидова до 5 апреля.