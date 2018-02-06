Суд арестовал бывшего врио председателя правительства Дагестан

Басманный суд Москвы принял решение арестовать бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Об этом сообщает ТАСС.

Арест Гамидова продлится до 5 апреля. Его заместитель Шамиль Исаев также был заключен под стражу.

Четыре высокопоставленных чиновника Дагестана — Абдусамад Гамидов, его бывшие заместители Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, а также экс-министр образования республики Шахабас Шахов — были задержаны правоохранительными органами 5 февраля. Их обвиняют в хищениях из регионального бюджета на сумму более 100 млн рублей.

Гамидов не признает себя виновным и считает уголовное дело о мошенничестве, возбужденное против него, сфабрикованным.