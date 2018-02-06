Прямой эфир

Суд арестовал бывшего врио председателя правительства Дагестан

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Басманный суд Москвы принял решение арестовать бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Об этом сообщает ТАСС.

Чистка по-крупному
Члены дагестанского кабмина вместе отправились в Москву в наручниках

Арест Гамидова продлится до 5 апреля. Его заместитель Шамиль Исаев также был заключен под стражу.

Четыре высокопоставленных чиновника Дагестана — Абдусамад Гамидов, его бывшие заместители Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, а также экс-министр образования республики Шахабас Шахов — были задержаны правоохранительными органами 5 февраля. Их обвиняют в хищениях из регионального бюджета на сумму более 100 млн рублей.

Гамидов не признает себя виновным и считает уголовное дело о мошенничестве, возбужденное против него, сфабрикованным

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Защита вице-премьера Дагестана хочет привлечь космонавта как поручителя
Суд арестовал экс-министра образования Дагестана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017