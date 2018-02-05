Чистка по-крупному

Врио премьера правительства Дагестана и еще по меньшей мере двоих членов кабмина заподозрили в хищении бюджетных средств. Пока в республике с почетом принимали гостей из Татарстана, чиновников в наручниках спецбортом отправили в Москву. Как разворачивалась антикоррупционная операция и станет ли она частью масштабной чистки в администрации региона — в материале портала iz.ru.

Всемером на выход

Сотрудники ФСБ провели обыски в доме временно исполняющего обязанности главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова утром в понедельник, 5 февраля. Параллельно силовики работали у двух вице-премьеров республики — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. У Гамидова в ходе обысков изъяли целый арсенал: золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова.

оружие Фото: скриншот видео Следственный комитет России

Позднее стало известно, что чиновников после обысков доставили на разговор в республиканское управление ФСБ, а позднее — в Москву , для проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий. На данный момент известно, что все трое и еще несколько лиц проходят по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию социальных программ.

В управление ФСБ для дачи показаний был доставлен и Шахабас Шахов, в конце прошлого года освобожденный от должности министра образования республики. Источники полагали , что речь об уголовном деле по факту финансовых махинаций при строительстве школы в Каспийске, которое обошлось в 1 млрд рублей. Оно было возбуждено в сентябре 2017-го, в его рамках проходили обыски и у Шахова.

шахов Бывший министр образования Республики Дагестан Шахабас Шахов (справа), задержанный по подозрению в мошенничестве Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ/Снимок с видео

Собеседник «Интерфакса утверждает , что всего на допрос доставлено семь чиновников. Помимо премьера, его замов и бывшего министра, это главы нескольких районов. По словам источника, в антикоррупционной операции, развернувшейся сегодня в Дагестане, задействованы десятки сотрудников нескольких силовых ведомств.

Пока силовики задержали одного чиновником за другим, врио главы республики Владимир Васильев по намеченному плану принимал президента Татарстана Рустама Минниханова.

Команда дагестанского премьера

Абдусамад Гамидов, заподозренный в хищении, начал карьеру в органах власти Дагестана в середине 1990-х. В 1995 году избрался в народное собрание республики, через год перешел в исполнительную власть и стал министром финансов. На этой должности он проработал 18 лет, пока в 2013-м не был назначен председателем республиканского правительства.

Абдусамад Гамидов Временно исполняющий обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов, задержанный по подозрению в мошенничестве Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ/Снимок с видео

В январе 2018 года был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев, который считается одним из основных членов команды действующего врио премьера Дагестана. В 1993 году, когда Гамидов стал председателем правления коммерческого банка «Эльбин», Мусаев стал начальником его валютно-экономического отдела. В 2011–2013 годах он получил место в министерстве финансов республики, которое тогда возглавлял Абдусамад Гамидов.

К мэру Махачкалы пришли с обысками 19 января. Через неделю ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следователи подозревают, что из-за действий Мусаева региональный бюджет потерял 80 млн рублей. По версии правоохранительных органов, весной 2016 года чиновник подписал постановление о передаче компании АСПК земли площадью 17,5 га, принадлежащей республике. Только вот продали ее за 1,1 млн при рыночной стоимости в 80 раз больше. В СКР не исключают, что Мусаев может быть причастен и к другим эпизодам махинаций с землей. Его делом занимается Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Прокурорская инспекция

Задержание Мусы Мусаева было первой ласточкой. В конце января в Генпрокуратуре заявили, что в Дагестан на проверку соблюдения законов «уже давно» отправилась целая спецкомиссия, которая включает представителей нескольких силовых ведомств. От одной только Генпрокуратуры — почти 40 человек.

Муса Мусаев Мэр Махачкалы Муса Мусаев Фото: ТАСС/NewsTeam/Сергей Расулов

Спецгруппе предстоит проверить работу чиновников по нескольким направлениям, в том числе по вопросам безопасности, энергетике и выплатам зарплат, отмечал врио главы северокавказского региона. В числе прочего он упомянул и о выделении земель в Махачкале.

Помимо мэра города, в рамках дела о превышении должностных полномочий был арестован начальник управления архитектуры и градостроительства Махачкалы Магомедрасул Гитинов. По версии следствия, в нарушение полномочий он разработал градостроительный план под 12-этажный жилой дом, включив в зону застройки принадлежащий жителю города участок.

При участии спецкомиссии в начале февраля прошли обыски в администрации Табасаранского района Дагестана. Там рассказывали, что сотрудников правоохранительных органов интересовали финансовые документы для проверки своевременности выплаты зарплат и взносов в пенсионный фонд и другие социальные структуры. Ареста пока не последовало.

Под уголовным преследованием теперь находятся три дагестанских вице-премьера. Один находится под подозрением почти год: в прошлом году в отношении зампреда правительства Билала Омарова было возбуждено сразу три дела. Он подозревается в служебном подлоге в бытность главой предприятия «Запкасрыбвод» и хищении в общей сумме около 10 млн рублей. Со второй попытки следствию удалось добиться его отстранения от должности, однако Омаров продолжает выполнять свои обязанности. В конце января, например, он был замечен вместе с чиновниками на строительной площадке завода в Кизлярском районе.

Перетряхнул команду

За четыре месяца после назначения нового руководителя республики (в октябре 2017-го ушел в отставку Рамазан Абдулатипов, руководивший регионом с 2013 года; врио главы республики был назначен вице-спикер Госдумы Владимир Васильев. — iz.ru) в правительстве Дагестана произошло несколько перестановок.

васильев Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев Фото: РИА Новости/NewsTeam/Муса Салгереев

Прежде всего Васильев обновил состав комиссии по борьбе с коррупцией, которую сам же и возглавил. В ее состав вошли, в частности, двое временно исполняющий обязанности первых вице-премьером Рамазан Алиев и Рамазан Джафаров, а также руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов, приехавший на работу из Москвы по приглашению Васильева.

Одно кресло вице-премьера заняла бывший замглавы федерального Минобрнауки, 36-летняя Екатерина Толстикова. Она же по решению врио главы Дагестана заняла пост главы новообразованного министерства по земельным и имущественным отношениям. Министром образования и науки в январе была назначена уполномоченная по правам человека Уммупазиль Омарова. По аналогии с Толстиковой она получила и приставку «вице-премьер». Таким образом зампредов правительства стало на два больше — не с расчетом ли на будущее?

Порядок будет наведен

О том, что Владимиру Васильеву придется заняться чисткой команды, эксперты говорили сразу после его значения в регион. Федеральный центр для этого выбрал надклановую фигуру, способную действовать вне традиционных для кавказских управленцев правил.

Васильев на первом же заседании дагестанского правительства обозначил свою позицию: спрашивать будет со всех. Но даст время местным кадрам раскрыть собственный управленческий потенциал. «Многие люди жалуются, что не могли себя реализовать в той системе координат, которая не позволяла это сделать», — отмечал он и обещал дать время проявить себя. По-видимому, отведенное время подходит к концу.

Дело в отношении мэра Махачкалы — лишь шаг к мерам по наведению порядка в регионе, заявлял Васильев: «Они будут последовательными и, убежден, результативными».