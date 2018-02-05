СК опубликовал видео задержания дагестанских чиновников

Следственный комитет России обнародовал видео задержания высокопоставленных чиновников Дагестана, в том числе исполняющего обязанности председателя правительства Абдусамада Гамидова. Кадры публикует телеканал РЕН ТВ.

На видеозаписи виден в том числе и золотой пистолет, изъятый у Гамидова.

Следователи подозревают задержанных представителей правительства Дагестана в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ. У Гамидова в ходе следственных действий изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ, два автомата Калашникова, а также боеприпасы.