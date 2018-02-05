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СК опубликовал видео задержания дагестанских чиновников

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Фото: скриншот видео
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Следственный комитет России обнародовал видео задержания высокопоставленных чиновников Дагестана, в том числе исполняющего обязанности председателя правительства Абдусамада Гамидова. Кадры публикует телеканал РЕН ТВ.

На видеозаписи виден в том числе и золотой пистолет, изъятый у Гамидова. 

Следователи подозревают задержанных представителей правительства Дагестана в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ. У Гамидова в ходе следственных действий изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ, два автомата Калашникова, а также боеприпасы. 

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