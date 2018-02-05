У врио главы правительства Дагестана изъяли автоматы и золотой пистолет

Следователи при обыске у исполняющего обязанности главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ и другое оружие. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, силовики нашли у Гамидова пистолеты «Беретта», Макарова и два автомата Калашникова, а также боеприпасы к ним.

Портал iz.ru писал о том, что в понедельник, 5 февраля, в Дагестане в рамках крупной антикоррупционной операции были задержаны врио премьер-министра Абдусамад Гамидов, врио вице-премьеров республики Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Шахабас Шахов.

Сообщалось о том, что задержанных чиновников «для дальнейших оперативно-следственных мероприятий» доставят в Москву.

В отношении задержанных членов правительства Дагестана Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ.

С конца января в Дагестане работает специальная комиссия, состоящая из представителей прокуратуры, МВД и ФСБ, во главе с заместителем генерального прокурора России Иваном Сыдоруком. В рамках антикоррупционной операции задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаева и главный архитектор столицы республики Магомед-Расул Гитинов.