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СМИ сообщили о задержании главы правительства Дагестана и двух вице-премьеров

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Фото: Правительство Республики Дагестан/e-dag.ru
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В Дагестане задержаны временно исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, а также двое вице-премьеров. Об этом передает РЕН ТВ.

Сообщается, что в доме Гамидова были проведены обыски. В настоящий момент задержанные находятся в региональном управлении ФСБ России.

Портал iz.ru писал о том, что силовики проводят обыски в доме временно исполняющего обязанности вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева. Причина оперативных мероприятий не уточняется.

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