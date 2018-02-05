СМИ сообщили об обыске в доме врио вице-премьера Дагестана

Сотрудники силовых ведомств 5 февраля проводят оперативные мероприятия в доме временно исполняющего обязанности вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«Сотрудники силовых структур в понедельник утром проводят оперативные мероприятия, в том числе обыск в доме врио вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что оперативные мероприятия запланированы и на работе у Исаева.

Источник не исключил, что обыски проводятся еще у нескольких членов дагестанского правительства. Причину оперативных мероприятий он не уточнил.

В конце января портал iz.ru писал, что Следственный комитет РФ предъявил мэру Махачкалы Мусе Мусаеву обвинение в превышении должностных полномочий.