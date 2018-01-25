Прямой эфир

СК РФ предъявил обвинение мэру Махачкалы

0
Фото: РИА Новости/Сергей Расулов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России предъявил мэру Махачкалы Мусе Мусаеву обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — говорится в сообщении.

Следователи предполагают, что в марте 2016 года Мусаев незаконно подписал постановление о представлении земельного участка площадью 17,5 га в Махачкале в собственность ОАО «АСПК». Предприятие заплатило за это 1,1 млн рублей. В СК считают, что мэр города знал, что участок является собственностью Республики Дагестан.

Рыночная стоимость вышеуказанного участка оценивается в 8 млн рублей.

Следователи также проверяют Мусаева на причастность к другим возможным аналогичным преступлениям.

Напомним, 21 января Советский районный суд Махачкалы постановил арестовать мэра города Мусу Мусаева на 10 суток. Ход расследования контролирует лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Мусаева задержали 19 января. В здании городской администрации Махачкалы были проведены обыски, при этом сообщалось, что никакие документы изъяты не были. Обыски продолжались в течение двух часов, после чего правоохранители покинули здание администрации. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава СК поручил передать дело мэра Махачкалы в ГСУ по Северному Кавказу
Для экс-губернатора Белых прокурор попросил 10 лет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017