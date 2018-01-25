СК РФ предъявил обвинение мэру Махачкалы

Следственный комитет России предъявил мэру Махачкалы Мусе Мусаеву обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — говорится в сообщении.

Следователи предполагают, что в марте 2016 года Мусаев незаконно подписал постановление о представлении земельного участка площадью 17,5 га в Махачкале в собственность ОАО «АСПК». Предприятие заплатило за это 1,1 млн рублей. В СК считают, что мэр города знал, что участок является собственностью Республики Дагестан.

Рыночная стоимость вышеуказанного участка оценивается в 8 млн рублей.

Следователи также проверяют Мусаева на причастность к другим возможным аналогичным преступлениям.

Напомним, 21 января Советский районный суд Махачкалы постановил арестовать мэра города Мусу Мусаева на 10 суток. Ход расследования контролирует лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Мусаева задержали 19 января. В здании городской администрации Махачкалы были проведены обыски, при этом сообщалось, что никакие документы изъяты не были. Обыски продолжались в течение двух часов, после чего правоохранители покинули здание администрации.