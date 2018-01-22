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Глава СК поручил передать дело мэра Махачкалы в ГСУ по Северному Кавказу

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Фото: ТАСС/NewsTeam/Сергей Расулов
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Уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева будет передано в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу СК России. Соответствующее распоряжение отдал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении главы городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» Мусы Мусаева для дальнейшего наиболее полного и тщательного расследования в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу СК России», — сказала представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Мусаев подозревается превышении должностных полномочий. Ранее суд арестовал главу Махачкалы на 10 суток, ход расследования контролирует лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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