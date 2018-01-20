Бастрыкин взял под личный контроль дело мэра Махачкалы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично проконтролирует ход расследования дела против мэра Махачкалы Мусы Мусаева, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев передал в собственность акционерному обществу «АСПК» земельный участок, являвшийся собственностью Дагестана, за плату в размере 1,1 млн рублей. При этом рыночная стоимость земельного участка составляет более 81 млн рублей.

«Незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный материальный ущерб бюджету Республики Дагестан на сумму около 80 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Муса Мусаев был задержан в пятницу, 19 января. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий»). Следствие будет ходатайствовать об аресте градоначальника.