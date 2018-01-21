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Адвокаты обжалуют арест мэра Махачкалы

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Фото: ТАСС/NewsTeam/Сергей Расулов
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Адвокаты мэра Махачкалы Мусы Мусаева заявили о намерении обжаловать решение Советского районного суда Махачкалы о заключении под стражу, сообщил представитель суда.

«Адвокаты заявили о том, что обжалуют решение суда», — приводит «РИА Новости» заявление представителя суда.

Напомним, ранее, в воскресенье, Советский районный суд Махачкалы арестовал Мусу Мусаева на 10 суток до предъявления ему обвинения. Мусаева подозревают в превышении полномочий и причинении ущерба в 80 млн рублей.

Мусаев был задержан в пятницу, 19 января. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ о совершении главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий.

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