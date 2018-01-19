Следственный комитет подтвердил задержание мэра Махачкалы

Следственный комитет (СК) РФ подтвердил задержание мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

«Мусаев задержан, в ближайшее время будет доставлен в СИЗО», — приводит ТАСС слова своего источника.

Как сообщал портал iz.ru, в отношении Мусаева возбуждено уголовное дело.

Он подозревается в превышении служебных полномочий.

По данным следствия, Мусаев незаконно передал частной компании земельный участок, находившийся в государственной собственности.

В здании мэрии Махачкалы ранее были проведены обыски.