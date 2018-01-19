Против мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело

Мэр Махачкалы Муса Мусаев стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в Следственном комитете, он подозревается в злоупотреблениях при выделении бизнесменам участка городской земли.

«Мусаев, превышая должностные полномочия, незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО «АСПК» в собственность земельного участка за плату в размере 1,1 млн рублей», — говорится в сообщении СКР.

По данным источника «РИА Новости», в рабочем кабинете мэра Махачкалы, а также у него дома проходят обыски.

Как сообщал iz.ru, в середине января в суд было передано дело чиновников из мэрии Брянска, которые за вознаграждение обещали бизнесмену не сносить незаконно построенную автомойку.