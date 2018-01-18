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Экс-депутат Нотяг в Петербурге осужден за взятки на сумму 1,2 млн рублей

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Суд в Петербурге вынес приговор по делу экс-депутата заксобрания Вячеслава Нотяга. Он признан виновным в получении взяток на сумму 1,2 млн рублей. Во время заседания подсудимому стало плохо, Нотяга увезли в больницу медики скорой помощи. 

Как установило следствие, в течение почти года парламентарий ежеквартально брал по 300 тыс. рублей от директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко. Обвиняемый утверждал, что часть денег — это спонсорская помощь. Бывший депутат получил три года колонии строгого режима, штраф в 1 млн рублей и трехлетний запрет занимать государственные посты, передает телеканал «78».

Прокурор требовал для подсудимого восемь лет колонии строгого режима и штраф. Во время пребывания под домашним арестом Нотяг пережил инсульт и операцию. У обвиняемого также III группа инвалидности. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России создают черный список госслужащих-взяточников. Такое наказание коснется тех, кого уволили без возбуждения дела. Фамилия бывшего мздоимца будет опубликована в перечне пять лет. 

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