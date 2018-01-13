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Подозреваемый во взяточничестве украинский депутат сбежал от спецназа через окно

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Депутат Одесского областного совета Олег Бабенко, подозреваемый в попытке дать взятку агенту Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сбежал от спецназа, выпрыгнув в окно. Об этом 12 января сообщает портал Insider со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, инцидент произошел во время попытки задержать народного избранника по месту его пребывания в Киеве.

Ранее 12 января на сайте украинской генпрокуратуры (ГПУ) было опубликовано сообщение, в котором говорилось о предъявлении подозрения депутату Одесского облсовета и его подельнику за попытку дать взятку сотруднику НАБУ.

Отмечалось, что агенту предлагали $500 тыс. за снятие ареста со счетов субъекта хозяйственной деятельности, бенефициаром которого являлся парламентарий, и избежание конфискации арестованных средств. В сообщении ГПУ указано, что данный субъект был «задействован в схеме завладения средствами Одесского городского бюджета».

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