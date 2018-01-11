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Экс-мэр Туапсе стал фигурантом уголовного дела

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Бывший глава Туапсинского городского поселения Александр Чехов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупом размере.

Информацию об этом распространила пресс-служба Cледственного управления СК России по Краснодарскому краю в четверг, 11 января.

«Чиновник пообещал частному инвестору способствовать принятию решения о признании одного из жилых домов муниципального жилого фонда аварийным и подлежащим сносу, а также последующему выигрышу застройщиком аукциона на право заключения договора строительства жилого комплекса», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Чехов должен был получить за это 7 млн рублей.

При передаче средств мэр и посредник были задержаны.

28 декабря суд во Владивостоке передал государству имущество бывшего главы приморского государственного автодорожного надзора, который был осужден за взяточничество.

Отмечается, что в казну поступит более 15 млн рублей, принадлежавших экс-чиновнику.

В ходе проверки прокуратуры экс-глава автодорожного надзора Приморья не смог подтвердить покупку недвижимости и автомобилей на законные доходы.

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