Имущество осужденного за взятку чиновника передано государству

Суд во Владивостоке передал государству имущество бывшего главы приморского государственного автодорожного надзора, который был осужден за взяточничество.

Отмечается, что в казну поступит более 15 млн рублей, принадлежавших экс-чиновнику.

«Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение об обращении в доход государства принадлежавшего бывшему чиновнику имущества общей стоимостью свыше 15 млн руб.», — цитирует «Интерфакс» старшего помощника прокурора Приморья Елену Телегину.

В ходе проверки прокуратуры экс-глава автодорожного надзора Приморья не смог подтвердить покупку недвижимости и автомобилей на законные доходы.

«С 2012 по 2015 годы, когда фигурант возглавлял управление государственного автодорожного надзора Ространснадзора по Приморскому краю, он приобрел три квартиры, гараж и автомобиль, стоимость которых превысила 15 млн рублей, тогда как совокупный доход чиновника за 2009–2015 гг. был в три раза меньше указанной суммы», –– отметили в прокуратуре.

Согласно закону, чиновник был обязан предоставить сведения о доходах, за счет которых приобрел имущество.

На прошлой неделе экс-глава автодорожного надзора по Приморскому краю был приговорен к девяти годам лишения свободы и штрафу в 11 млн рублей за взяточничество. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

21 декабря портал iz.ru сообщил о задержании главы компании «Викинг», которая пыталась дать взятку в размере 10 млн рублей заместителю генерального директора государственной нефтяной компании.