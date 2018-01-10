Двух должностных лиц Воронежа обвиняют в получении крупной взятки

Два уголовных дела в отношении двух должностных лиц Муниципального казенного учреждения «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» возбудило Управление Следственного комитета РФ о Воронежской области.

На данный момент подозреваемые в получении взятки в крупном размере задержаны. Администрация Воронежа информацию подтвердила, а также готова предоставить правоохранителям всю необходимую информацию. Кадровое решение в отношении задержанных должностных лиц пока не принято, сообщает ИА «Абирег».

По информации следствия, сотрудники МКУ получили взятки в размере 500 тыс. рублей и материальные ценности на суму около 300 тыс. рублей от бизнесменов, которые проводили ремонт городских улиц по госконтракту. Обыски и выемки в офисах учреждения прошли 9 января. На данный момент следователи решают вопрос б объединении двух дел в одно производство. Задержанным может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы.