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Дело взяточников из мэрии Брянска передали в суд

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Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника брянской администрации и его коллеги-посредника утвердил первый зампрокурора Брянской области. Дело передано в Советский районный суд Брянска.

По версии следствия, главный специалист правового обеспечения и правовой экспертизы правового управления мэрии Брянска в суде при рассмотрении гражданского дела по иску о приведении земельного участка в областном центре в соответствии с видом разрешенного использования представлял интересы администрации города. Администрация, в частности, настаивала на сносе незаконно размещенной на участке автомойки.

Главный специалист отдела по строительству управления по строительству и развитию территории Брянска обращался к ответчику и предложил ему «договориться» о том, чтобы избежать сноса. Для этого в личную «кассу» работника брянской мэрии ответчик должен был занести определенную сумму денег. Как сообщает NASHBRYANSK.RU, должностные лица договорились с ответчиком о передаче 110 тыс. рублей, 40 тыс. рублей из которых ответчик оставил себе, а коллеге передал 70 тыс. рублей. После получения взятки оба были арестованы. Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде Брянска.

Ранее портал iz.ru сообщал, что двух должностных лиц Воронежа обвиняют в получении крупной взятки.

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