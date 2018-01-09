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Офицер Росгвардии приговорен к четырем годам тюрьмы за взятку

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Фото: РИА Новости/Андрей Старостин
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В Санкт-Петербурге подполковник войск Национальной гвардии Северо-Запада приговорен к четырем годам лишения свободы за получение взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Отбывать наказание офицер Сергей Петров будет в колонии строгого режима.

Петербургский гарнизонный военный суд признал Сергея Петрова виновным в получении взятки в размере 600 тыс. рублей от коммерсанта за создание благоприятных условия для работы его компании, поставляющей продовольствие в воинские части.

«С. Петрову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в постановлении суда.

Помимо этого, Петров лишается права занимать должности, связанные с государственной и воинской службой, в течение трех лет.

28 декабря портал iz.ru сообщал о задержании начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального ГУ МВД по Саратовской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сумма незаконного вознаграждения могла составить несколько миллионов рублей.

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