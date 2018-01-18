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В башкирском селе завели дело о взятке бумагой

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Фото: Depositphotos.com/molka
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В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации сельского поселения Архангельский. Женщина подозревается в получении взятки писчей бумагой формата А4.

По данным следствия, два местных жителя были приговорены судом к обязательным работам. Женщина-администратор внесла в их учетные табели фиктивные данные об отработанном времени.

За это от одного из них она получила 7,5 тыс. рублей наличными, а от второго — упаковку бумаги. Как уточнило следствие, канцелярский презент стоил 6 тыс. рублей.

Следствие квалифицирует действия главы сельской администрации как «превышение должностных полномочий», сообщает «РИА Новости». 

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