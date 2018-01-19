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В мэрии Махачкалы прошли обыски

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Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев
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В здании городской администрации Махачкалы были проведены обыски, при этом никакие документы не были изъяты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что обыски продолжались в течение двух часов, после чего правоохранители покинули здание администрации. 

«Администрация работает в штатном режиме, мэр не задержан, продолжает работать», — приводит «РИА Новости» слова своего источника в горадминистрации. 

Как сообщал портал iz.ru, Следственный комитет возбудил в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева уголовное дело. Его подозревают в незаконном выделении участка городской земли частной компании.

По данным следствия, в результате действий Мусаева бюджет Дагестана мог понести потери в размере порядка 80 млн рублей. 

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