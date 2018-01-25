Для экс-губернатора Белых прокурор попросил 10 лет

Прокурор во время прений по делу Никиты Белых, прошедших в СИЗО, попросил экс-губернатору Кировской области 10 лет колонии строгого режима. Кроме того, гособвинитель требует назначить штраф в размере 100 млн рублей.

Обвинение также считает, что Белых нужно лишить права занимать должности в органах власти в течение восьми лет. Защита экс-губернатора настаивает на его невиновности и просит суд вынести оправдательный приговор. По словам адвоката бывшего чиновника Андрея Грохотова, его подзащитный стал жертвой оговора.

«Позиция моего подзащитного прежняя: вину он свою никогда не признавал и не признает. Мы считаем, что Никита Юрьевич стал жертвой оговора и провокации спецслужб», — приводит слова Грохотова «РИА Новости».

Обвинение считает, то Белых содержал бывшую супругу, тратил деньги на других «неустановленных» женщин, а также оплачивал обучение своего сына в Англии. При этом траты бывшего главы Кировской области значительно превышали официальный доход.

Сообщается, что заседание Пресненского суда Москвы проходило в небольшой комнате для свиданий в СИЗО «Матросская Тишина». Следующее заседание пройдет в здании суда 26 января. Белых на нем выступит с последним словом. Отмечается, что приговор судья вынесет 31 января.

Экс-губернатор обвиняется в получении взяток в размере €200 тыс. от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще €400 тыс. от Юрия Судгаймера. Взамен Белых обещал обеспечить покровительство их бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области.

Напомним, Белых был задержан в июне 2016 года в ресторане в центре Москвы при передаче последнего транша взятки от Судгаймера в размере €100 тыс.

Портал iz.ru писал о том, что Белых обвенчался со своей женой Екатериной Рейферт в СИЗО «Лефортово» в Москве 12 января. Их свадьба состоялась 14 ноября также в следственном изоляторе.