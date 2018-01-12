Никита Белых переведен в больницу СИЗО «Матросская Тишина»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взяток, переведен в больницу СИЗО «Матросская Тишина» из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

На судебное заседание в пятницу Белых доставят из больницы, передает «РИА Новости».

Накануне заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что Белых «передвигается по камере с палочкой» и выглядит неважно.

В декабре прошлого года врачи признали у экс-губернатора угрозу инсульта, напоминает BFM.RU.

Бывший глава Кировской области обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму €600 тыс. Белых был задержан сотрудниками Следственного комитета России и Федеральной службы безопасности в одном из столичных ресторанов в июне 2016 года. Уголовное дело против экс-губернатора возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере», наказанием по которой может стать от 8 до 15 лет лишения свободы. Суд начал рассмотрение дела в сентябре. Бывший глава региона свою вину не признает.