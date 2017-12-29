Взяточникам дали по рукам

Уходящий год запомнится многим как год усиления борьбы со взяточничеством. 2017-й отметился настоящей чередой громких коррупционных скандалов — каждый из них показал, что «неприкасаемых» нет, отмечают эксперты. Так, впервые к реальному тюремному сроку за получение взятки был приговорен федеральный чиновник самого высокого уровня — экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. По итогам 11 месяцев уходящего года Генпрокуратура зафиксировала, что на фоне резонансных дел чиновники стали брать взятки почти вдвое реже, чем в 2016-м. А одной из позитивных новаций специалисты считают создание реестра лиц, уволенных с формулировкой «в связи с утратой доверия».

По данным Генпрокуратуры, за 11 месяцев 2017 года число зарегистрированных коррупционных преступлений снизилось практически в два раза по отношению к 2016-му. Так, деяний, квалифицированных по ст. 290 УК РФ («Получение взятки») стало меньше на 44,2%. Реже стали и давать взятки — количество таких случаев в сравнении с прошлым годом снизилось на 53,3%.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, в будущем году можно рассчитывать на развитие тенденции. В России постоянно совершенствуются методы борьбы с коррупцией, отметил он.

— У нас четко и ясно выражена политическая воля: максимально снизить риски коррупции. За 9 лет принято более 100 нормативно-правовых актов федерального уровня —– половина из них законы, которые направлены на противодействие коррупции. Каждый человек в стране должен быть убежден, что брать взятки не только опасно, но и стыдно. Поэтому нами был принят закон о так называемом реестре коррупционеров, который с 1 января начнет уже действовать, — сказал он.

В реестр будут на два года вносить данные о тех, кто был уволен с должности в связи с утратой доверия. Как ранее писали «Известия», этот черный список будет открытым, его разместят на портале госуслуг. Однако для того, чтобы найти в нем определенного человека, помимо его имени в запросе необходимо будет указать ИНН и СНИЛС. Данные о том, за какое именно коррупционное правонарушение был уволен госслужащий, в открытый доступ тоже не попадут.

В 2017 году был разработан и внесен в Госдуму правительственный законопроект о защите граждан, заявивших о коррупции. Согласно ему, уволить, перевести на другую должность или привлечь к дисциплинарной ответственности заявителя можно только после рассмотрения этого вопроса на заседании специальной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта. Законопроект может быть принят уже в следующем году.

Пока разрабатывались эти меры, в стране произошли несколько громких коррупционных скандалов. Так, к 8 годам лишения свободы был приговорен экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев за получение взятки $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По словам члена президиума Национального антикоррупционного комитета Павла Зайцева, это дело можно назвать самым крупным антикоррупционным делом 2017 года.

— Впервые главе ведомства дали реальный срок по УК РФ. Да, бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова тоже привлекали к ответственности, но он отделался легким испугом (дело было закрыто, так как экс-министр обороны попал под амнистию к 20-летию Конституции. — «Известия»). Что касается истории с Улюкаеваым, то теперь другие министры понимают, что неприкасаемых нет. И если совершать незаконные действия, можно получить реальный срок, — отметил Павел Зайцев.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил создание реестра чиновников и сотрудников правоохранительных органов, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию.

В 2017-м следователи работали и над другим, не менее важным делом. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых обвинили в получении двух взяток от бизнесменов в размере €600 тыс. В мздоимстве обвиняется и еще один высокопоставленный служащий — экс-врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко. Сейчас его дело рассматривает суд.

Коррупционные скандалы не обошли и мэров — например, бывшего главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина, которого задержали правоохранители: его подозревают в получении взяток. Годом ранее было заведено уголовное дело против экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева — его обвиняли в коррупции, ущерб от которой, по информации ФСБ, составил 160 млн рублей.

15 июня 2017 года во время «прямой линии», отвечая на вопрос о проблеме коррупции в России, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что эта тема остается важной и острой. Однако анализ перечня вопросов, поступавших от граждан, показал: вопрос уже не находится в числе первых, отметил глава государства.

— Тем не менее я считаю, что это вопрос важный, острый, и дело не в домашних арестах и даже не в посадках, — заявил российский лидер. — Дело в том, чтобы ни одно правонарушение не осталось без внимания государства и без наказания. Вот самое главное — обеспечить такой режим работы нужно.