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Оперативные мероприятия проводятся в мэрии Махачкалы

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Фото: ТАСС/NewsTeam/Сергей Расулов
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В здании администрации Махачкалы силовики проводят оперативные мероприятия в рамках уголовного дела в отношении временно отстраненного от должности мэра Мусы Мусаева. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана, градоначальник был обвинен в  превышении полномочий.

Согласно его информации, в здании мэрии идет анализ и выемка документов, связанных с земельной сферой. 

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев подписал постановление о предоставлении ОАО «Акционерный строительно-промышленный комплекс» (АСПК) в Махачкале земельного участка площадью около 17,5 тыс. кв. м, который является собственностью республики. Оплата за него составила 1,1 млн рублей, однако специалисты пришли к заключению, что рыночная стоимость указанного земельного участка превышает 81 млн рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Ессентукский городской суд временно отстранил мэра Махачкалы Мусу Мусаева от занимаемой им должности.

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