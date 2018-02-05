Семь высокопоставленных чиновников в Дагестане доставлены на допрос в ФСБ

В рамках крупномасштабной антикоррупционной операции в Дагестане на допросы доставлены семь высокопоставленных республиканских чиновников, включая врио председателя правительства Абдусамада Гамидова.

Как сообщает «Интерфакс», правоохранительные органы проверяют правильность расходования бюджетных средств в Дагестане. Обвинений пока ни одному из фигурантов не предъявлено.

Портал iz.ru писал об обысках, которые прошли в домах Гамидова, а также его заместителей. Сообщалось также о вызове на допрос в региональное управление ФСБ экс-министра образования Дагестана Шахабаса Шахова. Бывшего чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве в крупном размере.

В конце января Дагестан с проверками прибыла специальная комиссия в составе представителей прокуратуры, МВД и ФСБ во главе с заместителем генерального прокурора России Иваном Сыдоруком.