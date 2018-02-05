Бывшего министра образования Дагестана доставили на допрос в ФСБ

Экс-министра образования Дагестана Шахабаса Шахова доставили на допрос в региональное управление ФСБ. Бывшего чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве в крупном размере.

Как передает «Интерфакс», в доме Шахова идет обыск. В понедельник, 5 февраля, стало известно о задержании врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, а также двух его заместителей — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Чиновники подозреваются в превышении полномочий.

Кроме того, обыски идут в доме и кабинете врио вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева.

Ранее в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомеда-Расула Гитинова, обыски прошли в администрации Табасаранского района республики.