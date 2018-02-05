Членов правительства Дагестана подозревают в хищении средств из бюджета

Следователи подозревают задержанных представителей правительства Дагестана в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ранее портал iz.ru писал, что в Дагестане были задержаны семь представителей республиканского правительства.

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона (ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточняют представители СКР, среди задержанных — врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования республики Шахабас Шахов. Следователи установили их причастность к совершению хищения путем мошенничества.

По месту жительства чиновников проведены обыски. У Гамидова был изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение.