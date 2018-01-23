Гражданку США приговорили к 11 годам за хищение средств бюджета Подмосковья

Басманный суд Москвы признал гражданку США Жанну Булах виновной в хищении 11 млрд рублей из бюджета Московской области и заочно приговорил ее к 11 годам заключения в колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Рассмотрение дела проходило без присутствия обвиняемой. Законодательство предусматривает возможность оглашения заочного приговора, если фигурант дела скрывается от следствия. Ранее Следственный комитет получил ответ от компетентных органов США, что Жанна Булах сейчас находится на территории Соединенных Штатов, и ее экстрадиция в Россию невозможна из-за отсутствия договора о выдаче между странами.

«Суд постановил признать Булах виновной по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем») УК РФ, назначить ей заочно наказание в виде 11 лет заключения с отбыванием в колонии общего режима», — огласила решение судья.

По версии следствия, Жанна Булах совместно должностными лицами правительства региона сформировала преступную группу в целях хищения средств областного бюджета. В период с 2005 по 2008 год группа похитила права требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям в области, а также имущество ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» и ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». В результате этих действий бюджету Подмосковья был нанесен ущерб на общую сумму свыше 11 млрд рублей.