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Рогозин сравнил хищения в сфере гособоронзаказа с изменой Родине

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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Любые хищения, связанные с государственным оборонным заказом, сравнимы с изменой Родине. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил 12 января на праздновании 296-летия российской прокуратуры.

Рогозин напомнил, что декабре 2017 года президентом был подписан закон, устанавливающий уголовную ответственность за злоупотребления в сфере гособоронзаказа.

«По сути дела, это в полной мере отражает то, что любые хищения, связанные с государственным оборонным заказом, по вопросам укрепления оборонной способности страны, сродни измене», — приводит слова Рогозина «РИА Новости».

Вице-премьер добавил, что коллегия Военно-промышленной комиссии эффективно взаимодействует с Генпрокуратурой для предотвращения нарушений в сфере гособоронзаказа.

5 дегабря министр обороны Сергей Шойгу рассказал о выполнении гособоронзаказа на 2017 год.

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