Путин подписал 64 федеральных закона за один день
Президент России Владимир Путин за последний рабочий день перед Новым годом 29 декабря подписал 64 федеральных закона. Об этом свидетельствует банк документов на сайте Кремля.
Среди них закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, а также документ, продлевающий программу выплаты материнского капитала до 2021 года.
Среди подписанных документов есть закон об отстранении от работы тренеров, уличенных в нарушении антидопинговых правил, закон, устанавливающий уголовную ответственность за злоупотребления в сфере гособоронзаказа, и закон, увеличивающий выплаты при ДТП по европротоколу.