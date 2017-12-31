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Путин подписал 64 федеральных закона за один день

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин за последний рабочий день перед Новым годом 29 декабря подписал 64 федеральных закона. Об этом свидетельствует банк документов на сайте Кремля.

Среди них закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, а также документ, продлевающий программу выплаты материнского капитала до 2021 года.

Среди подписанных документов есть закон об отстранении от работы тренеров, уличенных в нарушении антидопинговых правил, закон, устанавливающий уголовную ответственность за злоупотребления в сфере гособоронзаказа, и закон, увеличивающий выплаты при ДТП по европротоколу.

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