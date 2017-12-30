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Путин не поздравил Порошенко с Новым годом

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Фото: REUTERS/Alexander Nemenov/Pool
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Президент России Владимир Путин не стал поздравлять своего украинского коллегу Петра Порошенко с Новым годом.

В субботу, 30 декабря, российский лидер отправил поздравительные телеграммы главам иностранных государств, международных организаций, а также политическим и общественным деятелям. Их полный список опубликован на сайте Кремля.

Ранее 30 декабря портал iz.ru писал о том, что Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством. В своем послании российский лидер подчеркнул, что в существующей непростой международной обстановке выстраивание конструктивного диалога между РФ и США является особенно важным.

Как сообщается на сайте Кремля, с наступающими праздниками Владимир Путин также поздравил ряд бывших глав иностранных государств и правительств, в частности, Алмазбека Атамбаева, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша-младшего, Николя Саркози и Герхарда Шрёдера.

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