Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Соответствующий документ был опубликован на портале публикации законодательных актов.

С 1 января 2018 года МРОТ будет установлен на уровне 9489 рублей в месяц.

Согласно документу, с января 2018 года минимальный размер оплаты труд составит 85% от величины прожиточного минимума. В 2019 году размеры станут равны. Далее МРОТ будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

Как полагает Минфин, реализация этого законопроекта потребует 4,4 млрд рублей в 2018 году и около 16,3 млрд рублей в 2019 году.