Прямой эфир

Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Соответствующий документ был опубликован на портале публикации законодательных актов.

С 1 января 2018 года МРОТ будет установлен на уровне 9489 рублей в месяц.

Согласно документу, с января 2018 года минимальный размер оплаты труд составит 85% от величины прожиточного минимума. В 2019 году размеры станут равны. Далее МРОТ будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

Как полагает Минфин, реализация этого законопроекта потребует 4,4 млрд рублей в 2018 году и около 16,3 млрд рублей в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Совфед одобрил закон о повышении МРОТа до прожиточного минимума
Госдума приняла закон о повышении МРОТа до прожиточного минимума

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017