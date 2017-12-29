Путин продлил программу материнского капитала до конца 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий продление программы материнского капитала до конца 2021 года. Документ опубликован в пятницу, 29 декабря, на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

26 декабря данный закон одобрили в Совете Федерации. Инициатором рассмотрения инициативы стал сам российский лидер. Он считает, что эта программа стала хорошим стимулом для рождения детей. Без продления ее действие должно было завершиться в конце декабря 2018 года.

Маткапитал выплачивается за рождение второго и последующих детей в течение трех лет после рождения первенца. Он был введен в России в 2007 году, тогда сумма выплаты составляла 250 тыс. рублей. Сейчас это уже 453 тыс. рублей, а в 2020 году запланирована индексация суммы до 471 тыс. рублей.