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Экс-премьера Украины и бывшего главу нацбанка заподозрили в хищениях

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Фото: РИА Новости
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Генпрокуратура Украины подозревает в хищениях бывшего премьер-министра страны Николая Азарова и экс-главу национального банка Сергея Арбузова. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«В ходе расследования уголовного производства в отношении преступной организации Виктора Януковича (экс-президента Украины. — Ред.) объявлено о подозрении и объявлен в розыск бывший премьер-министр Украины Николай Азаров по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО «Укргаздобыча» и ОАО «Укрнафта» сжиженным газом в особо крупных размерах, причинившее государству ущерб в размере 2,2 млпд гривен ($77 млн)», — написал украинский генпрокурор.

Кроме того, подозреваемым по делу в соучастии в завладении денежными средствами «Черноморнефтегаза» в размере 3,2 млрд гривен ($114 млн) при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319 проходит экс-глава нацбанка Украины Сергей Арбузов.  

По словам Луценко, накануне были задержаны двое граждан Украины — некие Игнатченко и Фролов, подозреваемые в отмывании денег. В отношении них будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд гривен ($35 млн).

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