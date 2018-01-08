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Азаров прокомментировал намерения Киева взорвать газопроводы из РФ

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал планы киевских властей подорвать магистральные газопроводы, которые подают газ из России на Украину и в страны ЕС.  

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», впервые о планах взорвать газопроводы в эфире украинского телеканала рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак. Именно на это выступление Азаров и попросил обратить внимание своих подписчиков.

Ранее бывший украинский премьер, глава Комитета спасения Украины (КСУ) Николай Азаров в интервью порталу iz.ru заявил, что освобождение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из-под ареста было осуществлено по приказу американцев.

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