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Задержания чиновников в Дагестане не сказались на работе правительства

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Фото: Правительство Республики Дагестан/e-dag.ru
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Правительство Республики Дагестан работает в обычном режиме, задержания высокопоставленных чиновников, в числе которых — врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, не сказались на его работе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Правительство республики работает в штатном режиме», — приводит агентство слова источника. Уточняется, что из-за задержания не состоялось рабочее совещание у Гамидова.

В Дагестане силовыми структурами проводится крупная антикоррупционная операция. Ранее портал iz.ru сообщил, что следователи подозревают задержанных представителей правительства Дагестана в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ.

По месту жительства чиновников проведены обыски, у Гамидова в ходе следственных действий изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ, два автомата Калашникова, а также боеприпасы. 

В отношении высокопоставленных чиновников Дагестана Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств.

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