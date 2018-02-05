Задержания чиновников в Дагестане не сказались на работе правительства

Правительство Республики Дагестан работает в обычном режиме, задержания высокопоставленных чиновников, в числе которых — врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, не сказались на его работе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Правительство республики работает в штатном режиме», — приводит агентство слова источника. Уточняется, что из-за задержания не состоялось рабочее совещание у Гамидова.

В Дагестане силовыми структурами проводится крупная антикоррупционная операция. Ранее портал iz.ru сообщил, что следователи подозревают задержанных представителей правительства Дагестана в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ.

По месту жительства чиновников проведены обыски, у Гамидова в ходе следственных действий изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ, два автомата Калашникова, а также боеприпасы.

В отношении высокопоставленных чиновников Дагестана Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств.