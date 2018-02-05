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ФСБ допрашивает врио главы правительства Дагестана и двух его замов

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Сотрудники ФСБ допрашивают врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, а также двух его заместителей — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, а также два его заместителя —Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов — в настоящее время находятся в управлении ФСБ на допросе», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всех троих подозревают в превышении должностных полномочий.

Чиновники были задержаны утром 5 февраля.

Ранее стало известно, что в домах дагестанских чиновников, в том числе Гамидова, были проведены обыски.

Кроме того, сообщалось, что на допрос в региональное управление ФСБ доставили экс-министра образования Дагестана Шахабаса Шахова. Бывшего чиновника также подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве в крупном размере.

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